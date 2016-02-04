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منع الحقوقي جمال عيد من السفر إلي اليونان بقرار من النائب العام

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منع الحقوقي جمال عيد من السفر إلي اليونان بقرار من النائب العام منع الحقوقي جمال عيد من السفر إلي اليونان بقرار من النائب العام

جمال عيد

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الخميس، سفر جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان من السفر إلى اليونان لوجود اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد تنفيذا لقرار من النائب العام، وتم إلغاء سفره وإنزال حقائبه من الطائرة .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب طائرة “إيجن إير” رقم 931 والمتجهة إلى أثينا، تقدم  جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، للسفر على الطائرة ، وبوضع بيانات جواز سفره، تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد تنفيذا لقرار من النائب العام لتورطه فى إحدى القضايا المنظورة حاليا.

تم إبلاغ الناشط الحقوقي بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة التى أقلعت بدونه، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيفه.

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