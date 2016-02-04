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آداب بني سويف تستضيف الاجتماع التحضيرى للدورة للأدبية 21 على مستوى الجامعات

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آداب بني سويف تستضيف الاجتماع التحضيرى للدورة للأدبية 21 على مستوى الجامعات آداب بني سويف تستضيف الاجتماع التحضيرى للدورة للأدبية 21 على مستوى الجامعات

تستقبل كلية الآداب بجامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور جودة مبروك، عميد الكلية، بعد قليل، الاجتماع التحضيري الأول لمناقشة لائحة الدورة الأدبية الكشفية لكليات الآداب بالجامعات المصرية رقم 21 وذلك بقاعة مجلس الكلية بحضور مشرفي الجوالة بالكليات وقادة العشائر، وذلك لمناقشة اللائحة المبدئية والاتفاق على بنودها ويفتتح الاجتماع الأستاذ الدكتور جودة مبروك، عميد الكلية، الذي أكد على أن الكليه تقدم كل الدعم لنجاح هذه الفعاليه.

 الدورة التي تقام تحت رعاية  خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، والدكتورأمين لطفي، رئيس الجامعة، الذي أكد على تقديمة  للدعم الكامل للدورة، وذلك في إطار حرصه على دعم الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أنه من المقرر إقامة الدورة خلال مارس القادم في مناسبة إحتفالات الجامعة بمرور عشر سنوات على إنشائها، وتتواكب مع إحتفالات بني سويف بعيدها القومي، وتحمل عنوان  « الأمن والأمان» كرساله تقدمها الجامعة للمجتمع للنهوض بالوطن.

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