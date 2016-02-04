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معهد بحوث النيل ينتج أول خرائط إلكترونية للتعرف على المسار الملاحى

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معهد بحوث النيل ينتج أول خرائط إلكترونية للتعرف على المسار الملاحى معهد بحوث النيل ينتج أول خرائط إلكترونية للتعرف على المسار الملاحى
انتهى معهد بحوث النيل بالمركز القومى للبحوث المائية، التابع لوزارة الرى، من انتاج أول مجموعة من الخرائط الملاحية الإلكترونية التفاعلية التى تمكن قائد الوحدة الملاحية من التعرف على المسار الملاحى والأعماق والسير بأمان، بالإضافة إلى انتاج خرائط هيدروجرافية وطبوغرافية رقمية لنهر النيل وفرعية والمناطق المحيطة به بطول 1440 كيلومتر.

كما أنتج المعهد خرائط ملاحية لنهر النيل وفرع دمياط والخط الملاحى القاهرة - الإسكندرية، حتى تتمكن تتمكن الهيئة العامة للنقل النهرى من استخدامها في المجرى الملاحي للنيل، ويتم حاليا دراسة الاختناقات الملاحية وتحديث الرفع على هذه الخرائط.

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