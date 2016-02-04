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أمن الجيزة:الإيطالى المختفى توفى بحادث سيروإخطار السفارة لتسلم الجثة

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أمن الجيزة:الإيطالى المختفى توفى بحادث سيروإخطار السفارة لتسلم الجثة أمن الجيزة:الإيطالى المختفى توفى بحادث سيروإخطار السفارة لتسلم الجثة
أكد اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه لا توجد شبهة جنائية فى وفاة شاب إيطالى يدعى "جوليو رجينو" الذى تم العثور على جثته بطريق إسكندريه الصحراوى.

وأضاف "شلبى" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير، ونفى إصابته بأى طلقات نارية أو طعنات.

ومن جانب أخر، أكد مصدر أمنى أنه تم إخطار السفارة الإيطالية تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه.

- العثور على جثة الإيطالى المختفى منذ 25 يناير الماضى بـ"إسكندرية الصحراوى"

- مصدر بالسفارة الإيطالية: وزيرة التنمية قطعت زيارتها لمصر لـ"أسباب طارئة"

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