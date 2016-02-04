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مدير أمن الجيزة: الإعلان عن ملابسات العثور على جثة الإيطالى بعد التشريح

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مدير أمن الجيزة: الإعلان عن ملابسات العثور على جثة الإيطالى بعد التشريح مدير أمن الجيزة: الإعلان عن ملابسات العثور على جثة الإيطالى بعد التشريح
أكد اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، أن حادث العثور على جثة شاب إيطالي بطريق إسكندرية الصحراوى، ستعلن وزارة الداخلية عن تفاصيل أسباب حادث الوفاة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن ملابسات الحادث سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحريات، وأن النيابة ستقوم بتشريح الجثة لكشف الحقائق.


>- مصدر بالسفارة الإيطالية: وزيرة التنمية قطعت زيارتها لمصر لـ"أسباب طارئة"
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- العثور على جثة الإيطالى المختفى منذ 25 يناير الماضى بـ"إسكندرية الصحراوى"
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- أمن الجيزة: وفاة الشاب الإيطالى فى حادث سير وإخطار السفارة لاستلام الجثمان
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- نيابة جنوب الجيزة تأمر بتشريح جثة الشاب الإيطالى.. وتطلب تحريات الأمن
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