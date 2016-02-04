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صور| لجنة لبحث شكاوى المواطنين بمركز دار السلام في سوهاج

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صور| لجنة لبحث شكاوى المواطنين بمركز دار السلام في سوهاج صور| لجنة لبحث شكاوى المواطنين بمركز دار السلام في سوهاج

 شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لجنة متكاملة ومتخصصة تضم قطاع المعامل والشبكات والقطاع التجاري والتوعية لبحث مشاكل المواطنين بمركز ومدينة دار السلام بسوهاج.

وأشار المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أنه تم إجراء معاينات على منازل المواطنين للتأكد من تطابق فواتير المياه مع قراءات العدادات، وكذلك إجراء عدد من التحليلات المعملية لعينات مياه الشرب والتأكد من مطابقتها لمواصفات المياه.

وأوضح، أنه إضافة إلى ذلك يتم توعية المواطنين بخدمة الخط الساخن 125 وجميع الخدمات التي تقدمها الشركة والعمل على حل مشاكلهم.

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