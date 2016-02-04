عمرو طارق يتحدث عن الشخص الذي جعله ينضم إلى الدوري الأمريكي

تحدث المدافع المصري عمرو طارق لأول مرة عقب رحيله عن ريال بيتيس وانضمامه إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي مشيرا إلى أن "المدرب هو السبب".

مدافع الجونة السابق انتقل إلى الدوري الإسباني في الصيف الماضي، لكنه لم يلعب أي دقيقة مع فريقه طوال الموسم. قبل أن ينضم رسميا إلى كولومبوس كرو على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وتحدث مدافع ريال بيتيس السابق للموقع الرسمي لنادي كولومبوس كرو عن الشخص السبب في انضمامه إلى الفريق الأمريكي قائلا: "بصراحة، المدرب هو السبب".

وأوضح "هو كان يلعب في نفس مركزي، وأيضا لعب في ألمانيا، ولذلك أنا متحمس للغاية بسبب ذلك. وعلى استعدادا تام للتعلم الدائم منه".

ولماذا الدوري الأمريكي، يقول عمرو طارق: "الدوري الأمريكي يزداد قوة وأصبح يجذب العديد من النجوم من مختلف العالم، ولذلك عندما جاءت الفرصة أمامي لم أشك للحظة ووافقت على الفوز".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا متحمس للغاية باللعب هنا في أمريكا. ولدت هنا وسعيد حقا بتواجدي الآن".

وأتم صاحب الـ23 سنة حديثه مع الموقع الرسمي للنادي قائلا: "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق ولعب أكبر عدد من المباريات وتحقيق نتائج إيجابية".

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منافسات الدوري الأمريكي

وتنطلق منافسات الدوري الأمريكي MLS مارس المقبل وتُقام البطولة بنظام المجموعتين.

مجموعة الشرق ومجموعة الغرب. ويتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية مباشرة إلى دور نصف النهائي.

بينما يلعب أصحاب المراكز الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من كل مجموعة ضد بعضهم البعض في دور تصفيات، ليكتمل دور نصف النهائي بتأهل 4 فرق من التصفيات و4 بشكل مباشر.

دور نصف النهائي ينقسم إلى قسمين. نصف نهائي منطقة الشرق. ونصف نهائي الغرب ثم نهائي الشرق ونهائي الغرب.

على أن تلعب المباراة النهائية لبطولة الدوري بين الفائز بنهائي الشرق ضد الغرب.

وكان نادي كولومبوس قد نجح في الوصول لنهائي البطولة النسخة الماضية قبل أن يخسر اللقب.