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مصرع فتاة مغربية بالمنصورة فى ظرف غامضة بعد سقوطها من الطابق الخامس

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مصرع فتاة مغربية بالمنصورة فى ظرف غامضة بعد سقوطها من الطابق الخامس مصرع فتاة مغربية بالمنصورة فى ظرف غامضة بعد سقوطها من الطابق الخامس
لقت فتاة مغربية مصرعها اليوم، بمحافظة الدقهلية، متأثرة بإصابتها بعد سقوطها من الطابق الخامس بإحدى العمارات السكنية، بشارع خالد بن الوليد بمدينة المنصورة.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية ، إخطارا يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة على الأرض بشارع خالد بن الوليد بمدينة المنصورة.

وانتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ بالتحقيق تبين أن فتاة تدعى حسناء زكى 25 عاما مغربية الجنسية، وكانت تعمل فى إحدى العمارات السكنية، وتم نقل الجثة الى المستشفى، وجارى البحث عن سبب سقوطها، وتحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365