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زوج يتهم زوجته بالزنا مع جارها وانتشار فيديو لهما على الإنترنت بشبرا الخيمة

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زوج يتهم زوجته بالزنا مع جارها وانتشار فيديو لهما على الإنترنت بشبرا الخيمة زوج يتهم زوجته بالزنا مع جارها وانتشار فيديو لهما على الإنترنت بشبرا الخيمة
تقدم صاحب محل سوبر ماركت فى مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، ببلاغ ضد زوجته يتهمها بالزنا، مُدعمًا أقواله بفيديو لها فى أوضاع مُخلة مع جارها.

تلقى النقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من "مصطفى.ع"، 50 سنة، صاحب محل سوبر ماركت، ويُفيد بأنه مُتزوج من "رضا.ر"، مُنذ حوالى 20 سنة؛ وأنجب منها 4 أطفال، مُشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت تحدث بينهما بعض الخلافات الزوجية، وتقوم زوجته على إثر تلك الخلافات بترك مسكن الزوجية لمدة عامين أو ثلاثة، وتقيم مع أسرتها بمنطقة بدائرة القسم.

وأضاف الزوج، أنه منذ عدة أشهر أثناء قيامه بتصفح مواقع النت شاهد زوجته فى أوضاع مُخلة مع شخص يُدعى "سمير.ا"، والذى كان يقيم بذات الشارع التى كانت تُقيم به زوجته بمنطقة بهتيم بدائرة القسم، وعندما واجهها بذلك قررت له أنها ليست هى الموجودة بالفيلم، وعلى إثر ذلك قدم الزوج قُرصًا مُدمجًا "CD" قرر أنه يضم المشاهد المنوه عنها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2539 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016م، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المشكو فى حقها.

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مصر 365

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