«العدل» تبدأ تنفيذ مشروع تجهيز المحاكم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

وقع المستشار أحمد الزند وزير العدل، بروتوكول تعاون مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واتحاد جمعيات مصر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يضم أكثر من 40 جمعية تعنى باحتياجات ذوي الإعاقة؛ لتجهيز جميع المحاكم ومقار الشهر العقاري وكافة القطاعات الخدمية التابعة لوزارة العدل، لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات المطلوبة لهم بصورة ميسرة تراعي أوجه الإعاقة المختلفة.

وأكد الزند، أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أحد أهم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء ملف بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة؛ لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بصورة ميسرة، باعتبار أن ذلك يمثل حقًا واجبا لهم.

ويشمل بروتوكول التعاون تجهيز محكمة القاهرة الجديدة خلال أسابيع قليلة، كنموذج لأعمال التطوير والتحديث التي تقدم الخدمات بصورة شاملة للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى أنواع الإعاقة سواء أكانت حركية أو سمعية أو بصرية، على أن يعقبها مباشرة تجهيز جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وكذلك مقار الشهر العقاري والمنشآت الخدمية التابعة لوزارة العدل، وتزويدها بكافة الوسائل والمتطلبات التي تمكنها من أداء دورها وتقديم خدماتها نحو المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يتضمن أيضا عمل برامج تدريبية للعاملين بالمحاكم، حول كيفية التعامل مع كافة أوجه الإعاقة، حتى يمكن تقديم الخدمات بصورة ميسرة وفاعلة لذوي الاحتياجات الخاصة.