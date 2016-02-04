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بعد عنفه ضد ميسي.. مدافع أتليتكو موقوف حتى دربي مدريد

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بعد عنفه ضد ميسي.. مدافع أتليتكو موقوف حتى دربي مدريد بعد عنفه ضد ميسي.. مدافع أتليتكو موقوف حتى دربي مدريد

(إفي): قررت لجنة المنافسات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، معاقبة البرازيلي فيليبي لويس، مدافع أتليتكو مدريد، بالإيقاف ثلاث مباريات لتدخله العنيف مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وكان فيليبي لويس قد طرد السبت الماضي خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ22 من الليجا والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين لهدف، عقب تدخله العنيف مع ميسي.

وسيغيب الدولي البرازيلي بذلك عن مواجهات الروخيبلانكوس أمام إيبار وخيتافي وفياريال.

وسيصبح لاعب تشيلسي السابق متاحا في قائمة المدرب دييجو سيميوني من أجل المشاركة في الدربي أمام ريال مدريد يوم 28 فبراير المقبل.

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