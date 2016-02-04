نيفيل: السباعية؟ لعبنا بنفس أسلوب لقاء ريال مدريد لكن التنفيذ كان مختلفا

(إفي): أقر جاري نيفيل مدرب فالنسيا أن الهزيمة التي مني بها فريقه بسبعة أهداف نظيفة أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا نتيجة "غير مقبولة"، ولكنه شدد في نفس الوقت على أنه لا يفكر في الاستقالة.

وعلى أية حال، أراد المدرب البريطاني أن يبث رسالة إيجابية لـ"التركيز فقط" على مباراة ريال بيتيس الحاسمة في الليجا.

وقال نيفيل في مؤتمر صحفي عقب المباراة:"عندما تحل لحظات كتلك، لا تستمتع بها. إنه وضع مؤلم. شعرت بأننا عاجزين أمام منافس رائع، وهذه النتيجة غير مقبولة. إنها أمسية مؤلمة".

وسئل المدرب في ثلاث مرات عما إذا كان يرى أن منصبه كمدرب للخفافيش في خطر بعد الهزيمة الكبيرة، رد في الأولى "لا"، وفي المرتين التاليتين لم يجب.

وأوضح "لقد كان أداء هزيلا للغاية، وأهدينا المنافس الكرة في مناطق خطيرة. في تلك الليلة، تراجعنا بصورة كبيرة"، في الوقت الذي أثنى فيه على ثلاثي هجوم برشلونة: "إنهم الأفضل في العالم".

وشدد "لقد كانت الأمسية الأكثر حزنا. أشعر بالأسف الشديد تجاه مشجعي فالنسيا. عانينا في هذه الأمسية، وهذا أكثر ما يؤلمني. هدفي هو أن يكون لدي فريق جاهز للتدرب والفوز على بيتيس".

وبسؤاله عن السبب وراء عدم اتباع فريقه أسلوب الضغط المتقدم على غرار ما قام به أثلتيك بلباو وأتليتكو مدريد مؤخرا في مواجهة البلاوجرانا، قال نيفيل "هناك فرق نفذت ضغطا متقدما وأخرى فعلت العكس، كررنا ما فعلناه أمام ريال مدريد. التنفيذ كان مختلفا".