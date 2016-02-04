افتتاح معرض فوتوغرافي عن زيدان في مدريد

(إفي): افتتح المصور والكاتب الفرنسي فيليب بوردا الأربعاء بالمعهد الفرنسي بمدريد معرضا فوتوغرافيا عن مواطنه، زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

ويضم المعرض 39 صورة لم تنشر من قبل في أخر مئة يوم بحياة المدرب الفرنسي.

وأشار الفنان في تصريحات لـ(إفي) إلى أنه منذ ثمان سنوات لم يكن مهتما بكرة القدم إلا أن أحد الناشرين اقترح عليه فكرة التقاط صور لزيدان كان يقف ورائها اللاعب السابق بنفسه.

وكانت علاقة الثنائي بدأت في 2006 أثناء الأيام الأخيرة لزيدان كلاعب.

وأبرز المصور أن الأمور كانت في البداية صعبة ولكنه في النهاية حدث اتساق في الأفكار بينهما.

وكان زيدان زار المعرض أمس بصحبة زوجته ووجه لشكر للمصور والمستشار الثقافي للمعهد الفرنسي في مدريد، نيكولا كيسيانيد.