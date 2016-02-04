نجم يونايتد وريال مدريد السابق يبدأ مشواره التدريبي

(إفي): يترك المهاجم الهولندي السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، رود فان نيستلروي، منصبه كمساعد لمدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم ليبدأ مرحلة جديدة في مشواره التدريبي كمدير فني لناشئي مواطنه أيندهوفن، النادي الذي لعب له لمدة ثلاث سنوات (1998-2001).

ويبدأ المهاجم الدولي السابق (39 عاما) مرحلة جديدة في مسيرته بعدما عمل كمساعد لجوس هيدينك في المنتخب الوطني بعد كأس العالم عام 2014 خلفا للويس فان جال، حيث أنه سيكون مسئولا عن فريق الشباب بنادي أيندهوفن، الذي يضم فئتين عمريتين دون 17 و19 عاما.

وأكد نيستلروي أنه سيحاول "مساعدة اللاعبين اليافعين"، في الوقت الذي أبدى فيه "تحمسه لمنصبه الجديد" وأشار إلى أنه يمثل "تجربة ثرية للغاية" في مشواره كمدرب.

وتأتي عودة المهاجم المخضرم للنادي الذي طالما شهد بداية تألقه في الملاعب حيث فاز معه بلقب الدوري موسمين متتاليين (99-2000 و2000-2001)، فضلا عن تتويجه بلقب هداف البطولة المحلية موسمي 98-99 و99-2000 ، قبل أن ينتقل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي موسم 2000-2001.

ودافع نيستلروي أيضا عن قمصان ريال مدريد ومالاجا الإسبانيان وهامبورج الألماني.