مقتل زعيم تنظيم داعش باليمن فى هجوم بطائرة بدون طيار

>قال سكان ومسؤولون إن زعيم تنظيم داعش فى اليمن قتل فى هجوم بطائرة بدون طيار فى وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافوا أن الغارة استهدفت سيارة كانت تقل جلال بلعيدى واثنين من مساعديه على طريق بين بلدتى زنجبار وشقراء فى جنوب اليمن.

وأعلن مصدر أمنى مقتل ستة أشخاص رجح أنهم من أعضاء تنظيم القاعدة الخميس فى غارة لطائرة بدون طيار نسبت إلى الولايات المتحدة.

وقال هذا المصدر أن الطائرة أستهدفت مساء الأربعاء آلية تقل عشرة إرهابيين من القاعدة فى قطاع رضوم فى محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

والولايات المتحدة هى الوحيدة التى تملك طائرات بدون طيار فى شبه الجزيرة العربية. ولم تتوقف الهجمات من هذا النوع فى اليمن بالرغم من الحرب بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكرى العربى السنى بقيادة السعودية.