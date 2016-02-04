إسرائيل تغلق بلدة فى الضفة الغربية بعد هجوم أستهدف الشرطة فى القدس

> أغلق الجيش الإسرائيلى الخميس بلدة قباطية فى شمال الضفة الغربية التى قدم منها الفلسطينيون الثلاثة الذين هاجموا الشرطة الإسرائيلية فى القدس أمس، بحسب ما ذكر مسؤولون.

وهاجم الفلسطينيون الثلاثة الأربعاء حرس الحدود الإسرائيلى بأسلحة نارية وسكاكين خارج باب العمود، أحد الأبواب التاريخية للبلدة القديمة فى القدس الشطر العربى المحتل من إسرائيل.

وقتلت مجندة فى حرس الحدود واصيبت اخرى بجروح متوسطة الخطورة. وقتل المهاجمون الثلاثة.

وبعد الهجوم، ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين الذين قرروا إغلاق قباطية وتشديد إجراءات الدخول إليها والخروج منها، وأعتقلوا عددا من الأشخاص فى البلدة، كما قال مسؤول سياسى طلب عدم كشف هويته.