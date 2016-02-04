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بالصور .. نواب قليوب يلتقون محافظ القليوبية لبحث مشاكل الدائرة

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بالصور .. نواب قليوب يلتقون محافظ القليوبية لبحث مشاكل الدائرة بالصور .. نواب قليوب يلتقون محافظ القليوبية لبحث مشاكل الدائرة
التقى سولاف درويش و جمال محفوظ و عاطف ناصر،أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب، الدكتور اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، مساء أمس الأربعاء، وامتد اجتماعهم لأكثر من 3 ساعات تناولوا خلاله مشاكل الدائرة.

وكان أبرز ما تناوله الاجتماع سوء الخدمة والإهمال بالمنظومة الصحية و كثافة الفصول والدروس الخصوصية وتدني المستوى التعليمي وتلوث ومياه الشرب ونقص خدمات الصرف الصحي بالعديد من قري الدائرة و إنشاء قصر ثقافة بمدينة قليوب.

والتقى المحافظ والنواب، بعد الاجتماع، وفدا من أهالى قرى ميت حلفا وميت نما، بحضور اللواء طارق زايد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب، للاستماع لمطالبهم.

لقاء، نواب قليوب، محافظ القليوبيه، رضا فرحات (1)

لقاء، نواب قليوب، محافظ القليوبيه، رضا فرحات (2)

لقاء، نواب قليوب، محافظ القليوبيه، رضا فرحات (3)

لقاء، نواب قليوب، محافظ القليوبيه، رضا فرحات (4)
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