بالصور .. نواب قليوب يلتقون محافظ القليوبية لبحث مشاكل الدائرة

التقى سولاف درويش و جمال محفوظ و عاطف ناصر،أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب، الدكتور اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، مساء أمس الأربعاء، وامتد اجتماعهم لأكثر من 3 ساعات تناولوا خلاله مشاكل الدائرة.

وكان أبرز ما تناوله الاجتماع سوء الخدمة والإهمال بالمنظومة الصحية و كثافة الفصول والدروس الخصوصية وتدني المستوى التعليمي وتلوث ومياه الشرب ونقص خدمات الصرف الصحي بالعديد من قري الدائرة و إنشاء قصر ثقافة بمدينة قليوب.

والتقى المحافظ والنواب، بعد الاجتماع، وفدا من أهالى قرى ميت حلفا وميت نما، بحضور اللواء طارق زايد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب، للاستماع لمطالبهم.



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