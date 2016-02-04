مياه سوهاج تُشكل لجنة لبحث شكاوى المواطنين فى مركز دار السلام

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لجنة متكاملة ومتخصصة، تضم قطاع المعامل والشبكات والقطاع التجارى والتوعية؛ لبحث مشاكل المواطنين بمركز ومدينة دار السلام بسوهاج.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، فى بيان له، مشيرًا إلى أنه أُجريت معاينات على منازل المواطنين، للتأكد من تطابق فواتير المياه مع قراءات العدادات، وكذلك إجراء عدد من التحليلات المعملية لعينات مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها لمواصفات المياه، بالإضافة إلى توعية المواطنين بخدمة الخط الساخن 125، وجميع الخدمات المقدمة من الشركة، والعمل على حل مشاكلهم.