ضبط موظف بالموانئ بحوزته ألف قرص مخدر فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم ثانى الإسماعيلية، من القبض على موظف بالموانئ، بحوزته 1000 قرص مخدر بقصد الاتجار.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان، تفيد بقيام المتهم "أحمد.م.س"، 34 عامًا، موظف بالموانئ مقيم دائرة القسم بالاتجار فى الأقراص المخدرة على نطاق واسع، وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات.

على الفور تم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتمكن النقباء عبد الرءوف شاهين وأحمد ثروت وإسلام مشهور، معاونى المباحث، من ضبط المتهم بحوزته "1000" قرص مخدر، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "مطواة" وتليفون محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.