التعليم: إجراء مقابلات لـ5 آلاف عضو مرشحين للعمل "رؤساء لجان بالثانوية"

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الأعضاء الذين تم الانتهاء من مقابلاتهم ضمن المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة وصل إلى ما يقرب من 5 آلاف عضو من الأحد الماضى.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المختصة لإجراء المقابلات للأعضاء المرشحين تواصل عملها لمدة 10 أيام مقبلة، موضحا أنه يتم إجراء المقابلة يوميا بين 1000 و1500 عضو مرشح للعمل.

وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الذين تقدموا للعمل كرؤساء لجان امتحانات ومراقبين أوائل ورؤساء مركز توزيع أسئلة وصل إلى 11 ألف و262 عضوا حتى آخر يوم لتسجيل البيانات، موضحا أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة من المتوقع أن تصل إلى 1500 لجنة امتحانات بواقع 1500 رئيس لجنة إضافة إلى الأعضاء الاحتياطيين، إضافة إلى 74 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية.

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