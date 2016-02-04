أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المرور: إنشاء كوبرى البراجيل لاستكمال محور روض الفرج خلال أيام

Google+ Print
المرور: إنشاء كوبرى البراجيل لاستكمال محور روض الفرج خلال أيام المرور: إنشاء كوبرى البراجيل لاستكمال محور روض الفرج خلال أيام
أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة، ستشرف على أعمال إنشاء وتنفيذ كوبرى البراجيل كأحد أجزاء المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج مع عمل التحويلات المرورية اللازمة وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والبحوث لليوم السابع، أن وصلة البراجيل تعد استكمالا لمحور روض الفرج أعلى طريق البراجيل – أوسيم، بدءا من الطريق الدائرى حتى الكليو 31 بطريق إسكندرية الصحراوى، وسيتم إجراء التحويلات اللازمة بإشراف إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة.

يذكر أن القوات المسلحة تنشئ عدة مراكز خدمية على المشروعات القومية للطرق، التى تضم محور روض الفرج الجديد، وهو طريق حر يربط منطقة شبرا وروض الفرج وميدان الخلفاوى - مرورًا بجزيرة الوراق والطريق الدائرى - بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ومدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، ثم يمتد إلى الدائرى الإقليمى وطريق منخفض القطارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر