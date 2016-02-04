المرور: إنشاء كوبرى البراجيل لاستكمال محور روض الفرج خلال أيام

أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة، ستشرف على أعمال إنشاء وتنفيذ كوبرى البراجيل كأحد أجزاء المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج مع عمل التحويلات المرورية اللازمة وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والبحوث لليوم السابع، أن وصلة البراجيل تعد استكمالا لمحور روض الفرج أعلى طريق البراجيل – أوسيم، بدءا من الطريق الدائرى حتى الكليو 31 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وسيتم إجراء التحويلات اللازمة بإشراف إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة.

يذكر أن القوات المسلحة تنشئ عدة مراكز خدمية على شبكة المشروعات القومية للطرق، التى تضم محور روض الفرج الجديد، وهو طريق حر يربط منطقة شبرا وروض الفرج وميدان الخلفاوى - مرورًا بجزيرة الوراق والطريق الدائرى - بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ومدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، ثم يمتد إلى الدائرى الإقليمى وطريق منخفض القطارة.