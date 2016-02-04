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رئيس بنك مصر: وفرنا مع البنك الأهلى أكثر من 5 مليارات دولار لتغطية الواردات

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رئيس بنك مصر: وفرنا مع البنك الأهلى أكثر من 5 مليارات دولار لتغطية الواردات رئيس بنك مصر: وفرنا مع البنك الأهلى أكثر من 5 مليارات دولار لتغطية الواردات
قال محمد الإتربى، رئيس بنك ، ثانى أكبر بنك حكومي فى البلاد، إن مصرفه والبنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومي فى البلاد، وفرا أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير لتغطية الواردات.

وفي مقابلة مع "رويترز" أمس على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين بنك مصر والبنك الأهلى مع إحدى الشركات العقارية، أوضح الإتربى، أن"بنك مصر والبنك الأهلى" فتحا معا فى الثلاثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن خمسة مليارات دولار."

كان محافظ البنك المركزى، طارق عامر ،قال فى نهاية ديسمبر الماضى إن البنك المركزى قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.


>-المستشار القانونى لبنكى "الأهلى" و"مصر" لـ"اليوم السابع": سنطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الخاص برجل الأعمال أحمد بهجت.. والأصول قيمتها 3.2 مليار جنيه ومملوكة لشركة تابعين للبنكين الحكوميين
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