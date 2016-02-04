مطار شرم الشيخ يستقبل 9 رحلات دولية و 964 سائحا من مختلف الجنسيات

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الخميس، 9 رحلات دولية على متنها 964 سائحا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر، مدير إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات السياحية بشرم الشيخ 32% والنسبة العامة 29%.

وأضاف "خضر"، أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلات دولية طيران على متنها 964 سائحاً من مختلف الجنسيات، و17 رحلة طيران داخلى على متنها 1332سائحاً مصرياً بإجمالى ً2296 سائحا، وفى نفس السياق غادر مطار شرم الشيخ 2221 سائحا من مختلف جنسيات العربية والمصرية.

وأوضح أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 256 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم و إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراء أمنية مشددة للعابرين إلى ومن منفذ طابا البرى، كما غادر المنفذ 300 سائح إلى جنوب سيناء.