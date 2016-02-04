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هاشتاج "حاكموا الإرهابيين عسكريا" يتصدر " تويتر".. ومغردة: "أولهم مرسى"

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هاشتاج "حاكموا الإرهابيين عسكريا" يتصدر " تويتر".. ومغردة: "أولهم مرسى" هاشتاج "حاكموا الإرهابيين عسكريا" يتصدر " تويتر".. ومغردة: "أولهم مرسى"
دخل هاشتاج "حاكموا الإرهابيين عسكريا"، ضمن قائمة الهشتاجات الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وإحتل الصدارة بين الأكثر أهمية فى قائمة التريند المصرى، ويأتى ذلك تعقيبًا على العمليات الإرهابية المتكررة التى تستهدف عدد من الكمائن الأمنية والمواطنين الأبرياء.

وغرد رواد "تويتر" عبر الهشتاج لتعبير عن غضبهم من استمرار الأعمال الأرهابية، حيث قال أحد المغردين: " وتحاكموهم ليه ما تحرقوهم فى أفران.. بلا محاكمات بلا وجع دماغ "، فيما قال آخر: "حاكموا الإرهابيين عسكريًا ده هو الحل اللى هيرضى أهالى الشهداء".

وأكد المغردون أن محاكمة الإرهابيين عسكرياً مطلب شعبى لا يجوز تجاهله، وقالت إحد المغردات: "حاكموا الإرهابيين عسكرياً وأولهم الإرهابى محمد مرسى العياط وعصابة الإخوان اللا مسلمين التى استشرى فسادها فى كل البلدان العربية".

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