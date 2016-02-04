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عودة المياه لمدينة شبين القناطر بعد انقطاعٍ دام 4 أيام

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عودة المياه لمدينة شبين القناطر بعد انقطاعٍ دام 4 أيام عودة المياه لمدينة شبين القناطر بعد انقطاعٍ دام 4 أيام
أكد طه رشدى رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، عودة المياه صباح اليوم الخميس للمدينة، بعد الانتهاء من إصلاح العطل الذى تسبب فى انقطاعها لمدة 4 أيام.

وقال رشدى، فى تصريحات له، إنه تم الانتهاء من إصلاح العطل فى ساعات متأخرة من مساء أمس، بحضور طلال ربيع مساعد رئيس المدينة، والمهندس عادل عبد العظيم مدير شركة المياه بشبين القناطر.

وأوضح رئيس المدينة، أنه أُجرى العمل خلال الأيام الماضية على مدار الـ24 ساعة لحين الانتهاء وعودة المياه على الخط الرئيسى قطر 1400مم، على طريق عرب جهينة فى شبين القناطر.

إصلاح عطل، الخط الرئيسى للمياه (1)

إصلاح عطل، الخط الرئيسى للمياه (2)

إصلاح عطل، الخط الرئيسى للمياه (3)
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