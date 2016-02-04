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تعديل رغبات الحاجزين الزائدين عن عدد وحدات إسكان القاهرة الجديدة إلى "بدر"

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تعديل رغبات الحاجزين الزائدين عن عدد وحدات إسكان القاهرة الجديدة إلى "بدر" تعديل رغبات الحاجزين الزائدين عن عدد وحدات إسكان القاهرة الجديدة إلى "بدر"
وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعديل رغبات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى، المنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، أو التخصيص لهم لعدم توافر وحدات بمدينة القاهرة الجديدة، إلى مدينة بدر، وذلك حال رغبتهم، حيث إن مدينة بدر بها وفرة فى الوحدات، حيث تتبع مدينتا بدر و القاهرة الجديدة نفس المحافظة، وهى محافظة القاهرة.

وقال وزير الإسكان، فى بيان له اليوم، :"على الحاجز الذى يرغب فى تعديل حجزه تقديم طلب تعديل الرغبات، والذى سيتم نشره فى الصحف خلال أيام، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، بصفة شخصية إلى مقر جهاز مدينة بدر، خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان فى الصحف".

كانت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، قد صرحت أمس الأول بأن عدد الحاجزين المستوفين للشروط بمدينة القاهرة الجديدة بلغ 77331 حاجزاً، بينما عدد الوحدات المتاحة يبلغ 1896 وحدة، لذا جاءت موافقة وزير الإسكان من أجل التيسير على المواطنين المنطبق عليهم الشروط، ولكن لم يحصلوا على الوحدات لعدم توافر وحدات تكفى جميع المستحقين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وافق سابقاً على تعديل رغبات الحاجزين الزائدين عن عدد الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السلام إلى مدينة بدر.

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