إليسا... عروس قريباً

نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة تبدو فيها وهي عروس، وعلقت تحتها "قريبا".

اليسا لم تكشف عن وجهها في الصورة، ومن المحتمل أن تكون الصورة لكليبها الجديد "حالة حب" الذي صورته قبل عدة أشهر، خصوصاً وأنه سبق لها أن نشرت قبل عدة أيام، أول صورة من كواليسه.

الإحتمال الثاني هو زواج إليسا، وإنها إرتدت لثوب الزفاف فعلاً وليس في الكليب، ولكنه يبقى إحتمالاً مستبعداً، خصوصاً وأنها تمضي فترة من النقاهة في فيينا، التي كانت قد وصلت اليها بعد مغادرتها فرنسا، حيث تابعت أسبوع الموضة للخياطة الراقية الذي جرى قبل عدة أيام في باريس.

يشار إلى أن كليب "حالة حب" هو أحدى أغنيات ألبومها الأخير الذي يحمل العنوان نفسه، والذي صورته اليسا تحت إدارة المخرج إيلي رزق، وهو سوف يبصر النور في 14 من شهرفبراير\شباط الحالي والذي يتزامن مع عيد الحب.

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