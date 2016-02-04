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بالصور: هذه هي الملابس التي اشترتها ميريام فارس لطفلها الجديد

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الأربعاء 03-02-2016 22:54

مع إطلالة كل يوم جديد، تفاجىء الفنانة ميريام فارس "الفانز" بأدق التفاصيل التي تتعلق بطفلها الذي سيبصر النور قريبا.

فبعد أن نشرت ميريام قبل يومين، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صوراً لها وهي تقوم بتغليف حبات الشوكولا، عادت ونشرت الليلة الماضية، صوراً لملابس طفلها وسريره الصغير وزجاجة الحليب، كانت قد إشترتها خلال رحلة التسوق التي قامت بها قبل عدة أشهر في لندن.

يشار إلى أن ميريام فارس التي تحب أن تسمي طفلها "صديقي في الحياة"، لأنها لم تستقرّ حتى اليوم على إسم معين له، أعدت له أيضاً مفاجأة خاصة، وهي أغنية منفردة بعنوان "غافي" كانت قد سجلتها قبل عدة سنوات، بانتظار هذه اللحظة المهمة في حياتها.

 

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