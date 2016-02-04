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ابتهاج محمد.. أول أمريكية مسلمة تشارك في الألعاب الأولمبية

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الخميس 04-02-2016 00:49

اصبحت ابتهاج محمد ذات الأصول الإفريقية أول رياضية أمريكية مسلمة محجبة تشارك في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقررة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، صيف العام المقبل.

ابتهاج دخلت التاريخ قبل ذلك ببضع سنوات عندما أصبحت أول امرأة مسلمة تمثل الولايات المتحدة في المبارزة بالسيف، لكن تأهلها للأولمبياد أضاف نيشاناً آخر إلى إنجازاتها، بحسب ما ذكره موقع Teamusa الأمريكي.

وقالت ابتهاج: "أريد أن أنافس ضمن الأولمبياد وأمثل الولايات المتحدة كي أثبت أن لا عائق يحول بين المرء وبلوغ هدفه لا عرقه ولا دينه ولا جنسه. أريد أن أكون مثال المثابرة التي تجعل المستحيل ممكناً".

حصدت محمد في الموسم الرياضي الأخير ميداليتين برونزيتين في بطولتين عالميتين من أصل 3 أقيمت هذا العام، وبإحرازها البرونزية في أثينا مع ختام بطولة العالم المنعقدة هناك، تكون قد حصدت عدداً كافياً من النقاط أضيفت إلى رصيدها العالمي، ما ضمن لها حسابياً التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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سيدتي

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