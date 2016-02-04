المخرجة السعودية هناء الفاسي تعود بمسلسل وفيلم

تشهد الساحة السعودية في هذا الوقت بروزًا مميزًا للمرأة السعودية في مجال الإخراج السينمائي ليقدمن الأعمال الهادفة والتي تترك بصماتهنّ بقوة في مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني.

ومؤخرًا برزت المخرجة السعودية هناء الفاسي في عالم الفن من خلال أفلامها الخمس القصيرة والتي شاركت في إخراجهم لتؤكد من خلالها على قدراتها المهنية والإبداعية .

الفاسي التي شاركت في مهرجان عروض الأفلام بجمعية الثقافة والفنون بجدة بفلمين قصيرين هما "هوية" و"السحور الأخير" تحضر حاليًّا لإخراج فيلم طويل لمدة أكثر من ساعة عن مدينة جدة وصناعة الأفلام، بالإضافة إلى مشاركتها مع الكاتب ياسين كامل في إخراج مسلسل درامي محلي.

من جانبها أوضحت الفاسي أنّ جدة هي أكثر مدينة سعودية متهيئة للتصوير وإخراج الأفلام، مشيرةً إلى ما ينقصهم في الوقت الراهن هو الدعم المادي، مشيدةً بدور جمعية الثقافية الفنون بجدة والتي أبرزت أعمال المخرجات والمخرجين من خلال استضافة أي مهرجان أو عروض سينمائية للأفلام القصيرة والذي تعتبره حراكًا ثقافيًّا نسعد كمخرجين بتواجده. "وفقًا للرياض"

درست الفاسي الإخراج في مصر بعد عشقها لعالم الصور والتصوير منذ الصغر إلا أنها لم تكن كافية، حيث كانت تفتقر إلى الحياة، لتقرر من بعدها أن تدخل إلى عالم الحركة والحياة في السينما، تدربت مع المخرج الشهير المصري رأفت المهيني، ثم دخلت عالم الإخراج من خلال إخراج الأفلام الوثائقية والقصيرة والإعلانات وأكملت دراسة الماجستير في الإخراج في أمريكا في لوس انجلوس.

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