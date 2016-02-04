ما حقيقة اعتزال سيندي كروفورد؟

نفت عارضة الأزياء العالمية سيندي كروفورد نيتها في اعتزال تقديم عروض الأزياء هذا الشهر، قائلة إنها لم تتخذ قراراً نهائياً، وإن "تقاعدها" مزحة يجري تداولها وسط عائلتها.

وكتبت كروفورد عبر صفحتها على موقع "إنستقرام": "ليست كل عناوين الأخبار تروي القصة كاملة".

واضافت: "كل عام أخبر أطفالي أني سأعتزل. أصبحت دعابة مستمرة في عائلتنا. ومع كل عام تظهر فرص تجذبني ورغم أنني متحمسة لتحويل اهتمامي للتركيز قليلا على أعمالي التجارية وأصدقائي وعائلتي إلا أنني لم اتخذ قرارا نهائيا بعد".

وتابعت قائلة: "أحببت كوني جزءاً من صناعة الموضة على مدى الثلاثين عاماً الماضية واذا كنت تعلمت شيئا من الزمن فهو: لا تقل لا يمكن أبداً".

يشار الى ان سيندي كروفورد لم تقدم عروضاً كاملة منذ نحو 15 عاماً إلا أنها حالياً الوجه الإعلاني لأزياء ربيع/صيف 2016 لدار أزياء بالمان الفرنسية إلى جانب ناعومي كامبل وكلوديا شيفر.

أمل علم الدين في مسلسل من إنتاج سيندي كراوفورد