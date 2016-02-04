ممثل ايطالي انتحر خلال عرضه المسرحي.. ولم يلاحظ أحد

استطاع الممثل الإيطالي Raphael Schumacher اقناع زملائه بتغيير السيناريو الخاص بالدور الذي يؤديه في العرض المسرحي، لينتحر شنقا بدلاً من تعرّضه لإطلاق النار، فقام فعلاً بشنق نفسه على جذع شجرة أمام جمهوره على مسرح Teatro Lux في مدينة Pisa الإيطالية.

وكشفت صحيفة الـ daily mail البريطانية، ان زملاء الممثل الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، لم يلاحظوا أنه انتحر بالفعل بسبب أدائه المقنع منذ بداية العرض، لكن طبيباً بين الحضور لاحظ تشنجات جسمه وأبلغ الجميع باشتباهه في إقدام Schumacher على الانتحار.

وفور التنبه الى الأمر، تم نقل Raphael إلى المستشفى على الفور وهو الآن في غيبوية.

وعن سبب فعلته، أكدت والدة Schumacher أن ابنها كان يفكر في الانتحار بعد فقدان والده مؤخراً.