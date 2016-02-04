موعد وتفاصيل حفل زفاف النجمين التركيين كينان أميرزالي أوغلو وسنيم كوبال

بعد مطاردة صحافة الباباراتزي المستمرة للممثيلين الحبيبين كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا في (القبضاي) وإيزيل في (إيزيل) وسنيم كوبال الشهيرة بنور في (أسرار البنات)، اضطر كينان إلى الإفصاح أخيراً عن معلومة أنهما أخيراً اختارا موعداً لزواجهما الذي تحدد مساء 21 أيار/مايو المقبل.

وكان كينان قد أسرّ بالخبر للمقربين منه الذين سربوه سريعاً للصحافة فتناقلته باهتمام.

حفل الزفاف في جزيرة كوندا

المفاجأة أن حفل الزفاف لن يتم في صالة أفراح في فندق فئة خمس نجوم بل سيتم في جزيرة كوندا (cunda) الرومانسية .

هل تزوجا سراً بالخارج؟

وكانت قد سرت في الأسابيع الماضية شائعة قوية تؤكد أنّ الخطيبين تزوّجا سراً في الخارج خلال تمضيتهما إجازتهما الأخيرة خارج تركيا، لكن تسريب موعد زواجهما في كذّب هذا الإدعاء، إلا إذا حدث طارىء يرغمانهما على تأجيله حتى إشعار آخر، كما حدث مع سنيم كوبال أثناء خطوبتها السابقة من لاعب كرة القدم التركي الشهير أردا توران، الذي انفصلت عنه إثر إرجائه أكثر من مرة موعد زواجهما.

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