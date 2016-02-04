مرتضى: لم أكن أذهب للملعب وبكر هو المعلق.. كان حياديا رغم زملكاويته

نعى مرتضى منصور رئيس الزمالك محمود بكر المعلق الرياضي الذي وافته المنية الأربعاء عن عمر يناهز 72 عاما.

وأشار مرتضى إلى خسارة المنظومة الرياضية لواحد من أهم المعلقين في تاريخ كرة القدم المصرية.

وقال مرتضى لقناة العاصمة:"فقدنا شخصية محترمة للغاية".

وأضاف "أعرف الكابتن بكر منذ عام 1997 حين ذهبت للنادي الأوليمبي لأتعاقد مع أحمد الكاس من أجل الزمالك".

وتابع "لم أكن أذهب للاستاد عندما كان يعلق على المباريات لأنه كان يصفها وكأنني هناك".

وأردف "كنت أستفيد منه عندما يحلل المباريات وهو يعلق، لم يكن معلقا وحسب بل كان مثل المدرب أيضا".

وأتم "كان محايدا لأقصى درجة رغم علمي بأنه زملكاوي".