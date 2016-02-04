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تعرف على فوائد الزبيب.. يقى من أورام القولون وينظف الأسنان

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تعرف على فوائد الزبيب.. يقى من أورام القولون وينظف الأسنان تعرف على فوائد الزبيب.. يقى من أورام القولون وينظف الأسنان
العنب المجفف أو ما يعرف بالزبيب، أحد أهم أنواع الطعام المعروفة فى العديد من البلدان خاصة العربية وغالبًا ما يستخدم كأحد المكونات المساعدة فى منح الطعام مذاقًا مميزًا.

ويرى الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن فوائد الزبيب تتجاوز كونه طعامًا مساعدًا على تعزيز المذاق وتشمل احتواءه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تساعد بصورة فعالة فى حماية الخلايا من الشيخوخة والتسرطن وبالتالى يعد من أهم الأطعمة الواقية من الأورام خاصة سرطان القولون.
>ويضيف د.خالد: يساعد الزبيب على حماية مينا الأسنان ويحد من تكوين طبقة البلاك عليها ما يمنحها لونًا مشرقًا ونقيًا كما يحتوى الزبيب على عدد من العناصر والمعادن أبرزها البوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور، والتى تلعب دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على سلامة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية ورفع معدل التركيز بجانب احتوائه على عنصر الحديد، وهو من أهم العناصر التى تقى من الإصابة بمرض الأنيميا وفقر الدم.

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