السبت.. احتفالية بالشموع وانطلاق ورش عمل لمواجهة "أطباء ختان الإناث"

ينظم الاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل بالتعاون مع الاتحاد الدولى لطلاب كليات الطب ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بداية من مساء السبت المقبل مجموعة ورش عمل تحت شعار"لا.. لطبيب الختان" وتستهدف ورش العمل الخروج بتوصيات لمنع الطبيب من إجراء عمليات ختان الإناث.

يشارك فى الورش لفيف من المعنيين بقضية الختان على رأسهم الفنانة بشرى والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014 والدكتورة راندا فخر الدين مدير عام الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل والدكتور عمرو حسن سفير التنمية العربية واستشارى النساء والتوليد بجامعة القاهرة.

كما تقام وقفة بالشموع الطائرة فى الفترة ما بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة مساء السبت المقبل عند الكيلو 2.5 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وذلك قبل بدء انعقاد ورش العمل الهادفة للتوعية بمخاطر الختان.

ويشار إلى أن مجلس الشعب وافق فى 2008 على تجريم ختان الإناث وعقاب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على العامين والغرامة المالية التى تتراوح بين 1000 و10 آلاف جنيه.