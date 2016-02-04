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أقراص الهرمونات البديلة أهم أسباب مهاجمة السرطان لأثداء وأرحام المصريات

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أقراص الهرمونات البديلة أهم أسباب مهاجمة السرطان لأثداء وأرحام المصريات أقراص الهرمونات البديلة أهم أسباب مهاجمة السرطان لأثداء وأرحام المصريات
مع انقطاع الطمث، تلجأ أغلب النساء لتناول أقراص الهرمونات التعويضية للحد من أعراض هذه المرحلة، والتى تحدث نتيجة لنقص هرمونات الأنوثة فى جسم المرأة.

وعن أنواع هذه الأقراص المتوافرة وخطورتها على صحة المصريات يؤكد استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطيه أبو النجا، أن أغلب دول العالم توقفت بشكل شبه كامل عن استخدام أقراص تعويضية تعتمد فى تركيبها على الهرمونات حيوانية المصدر، والتى أكدت الأبحاث والدراسات الطبية أنها أحد أهم مسببات الإصابة بأورام الرحم والثدى خاصة بعد انقطاع الطمث ولذا تم استبدالها بأنواع أخرى حديثة ومتطورة تعتمد على هرمونات الأنوثة نباتية المصدر، حيث تنعدم معها المخاطر الصحية السابقة.

وتابع: الأمر فى لا يزال كما هو عليه، وللأسف نجد أغلب النساء ما زلن يستخدمن هذه الأقراص القديمة، بل هناك نقص واضح لحد الندرة فى توافر الأقراص الهرمونية نباتية المصدر والمستوردة بالسوق المصرى ما ساهم بصورة كبيرة فى انتشار أورام الرحم تحديدًا بين النساء فوق الأربعين عامًا.
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مصر 365

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