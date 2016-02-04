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بالفيديو - نابولي يواصل تصدر الدوري.. وفيورنتينا وإنتر مستمران في الملاحقة

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بالفيديو - نابولي يواصل تصدر الدوري.. وفيورنتينا وإنتر مستمران في الملاحقة بالفيديو - نابولي يواصل تصدر الدوري.. وفيورنتينا وإنتر مستمران في الملاحقة

واصل نابولي صدارته للكالتشيو بعدما عاد بفوز مستحق من عقر دار مضيفه لاتسيو بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ23 لدوري كرة القدم الإيطالي اليوم الأربعاء.

وعلى "الملعب الأولمبي" بالعاصمة روما، أحرز جونزالو إيجواين وخوسيه ماريا كاييخون ثنائية فريق الجنوب الإيطالي في الدقيقتين 24 و27 من أحداث شوط المباراة الأول.

ورفع إيجوايين رصيده من الأهداف لـ23 ليواصل إنفراده بصدارة ترتيب الهدافين.

وبهذه النتيجة واصل نابولي سلسلة انتصاراته للمباراة السابعة على التوالي ويواصل تشبثه بالصدارة بعدما رفع رصيده للنقطة 53 في الصدارة.

في المقابل تجمد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وحافظ فيورنتينا اليوم على مركزه الثالث في الدوري الإيطالي بعدما فاز في الرمق الأخير من المباراة على ضيفه كاربي بهدفين لواحد.

وفي المباراة التي احتضنها ملعب أرتيميو فرانكي كان أصحاب الأرض تقدموا مبكرا (ق2) عبر بورخا فاليرو ولكن الضيوف تعادلوا (ق73) بواسطة كيفين لاسانيا.

وظل التعادل قائما حتى (ق92) حينما تمكن فيورنتينا من تسجيل هدف الفوز الذي حمل توقيع ماورو زاراتي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الـ"فيولا" لـ45 نقطة ليعزز وضعه في المركز الثالث الذي كان سيخسره لصالح انتر لو انتهت المباراة بالتعادل، فيما تجمد كاربي عند 19 نقطة في المركز الـ18.

من جانبه فاز إنتر على ضيفه كييفو فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب جيوزيبي مياتزا جاء عبر ماورو ايكاردي (ق48) ليرتفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، حيث كان احتل المركز الثالث لدقائق قليلة، قبل فوز فيورنتينا.

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فيديو اليوم السابع

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