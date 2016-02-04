نائب إدفو يطالب بإنشاء مزلقان "خور أبو على" منعا للكوارث

أكد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان أن العديد من المزلقانات بطول شريط السكة الحديد بأسوان تحتاج إلى تطوير.

وأضاف النائب حسن سيد خليل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب وزير النقل بضرورة إنشاء مزلقان بمنطقة "خور أبو على" بصورة عاجلة، حيث يضطر المارة وقائدو الموتوسيكلات والمزارعون عبور القضبان مما يهدد حياتهم و ينذر بحدوث كارثة خاصة أن أقرب مزلقان يبعد 25 كيلومترا.

وأشار النائب حسن سيد خليل أن هذا المزلقان سيخدم بشكل مباشر أهالى خمس قرى.