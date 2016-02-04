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"المهندسين" بالإسكندرية تطلب تحويل محبوسة بقضية أموال عامة لمستشفى الولادة

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"المهندسين" بالإسكندرية تطلب تحويل محبوسة بقضية أموال عامة لمستشفى الولادة "المهندسين" بالإسكندرية تطلب تحويل محبوسة بقضية أموال عامة لمستشفى الولادة
تقدمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، بطلب إلى قسم شرطة سيدى جابر بالسماح لمهندسة محبوسة على ذمة قضية أموال عامة بدخول مستشفى الشاطبى للولادة، نظرا لسوء حالتها الصحية وظهور أعراض الولادة عليها داخل محبسها.

وقال المهندس وليد سعد، أمين عام النقابة، إن نقابة المهندسين بالإسكندرية تقدمت بطلب لمتابعة الحالة الصحية للمهندسة المحبوسة، وذلك حرصا من النقابة على كرامة أعضاءها وحماية المهنة، وفي ظل الإصرار على احترام المادة 74 من قانون النقابة دون التدخل في الإجراءات القانونية، مع احترام القانون والاهتمام بالحالات الإنسانية.

وأضاف أن النقابة تقدمت بطلب لمأمور قسم سيدى جابر، لتحويل المهندسة المحبوسة إلى مستشفى الشاطبى للولادة وجار تقديم طلب السماح بتواجد مرافق لها بعد ولادتها.

يذكر أنه تم إلقاء القبض مؤخراً على مجموعة من المهندسين بحى شرق الإسكندرية فى قضية إهدارللمال العام، وتتابع النيابة المختصة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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