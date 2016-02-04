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بيطرى الإسكندرية تستقبل 20 طبيبا من البحيرة ومطروح لتنمية الثروة الحيوانية

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بيطرى الإسكندرية تستقبل 20 طبيبا من البحيرة ومطروح لتنمية الثروة الحيوانية بيطرى الإسكندرية تستقبل 20 طبيبا من البحيرة ومطروح لتنمية الثروة الحيوانية
استقبلت كلية الطب البيطرى جامعة الإسكندرية، أمس، 20 طبيبا من مخافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالتنسيق مع مركز تدريب المكس بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتدريب فى معامل الكلية لبحث طرق تنمية الثروة الحيوانية.

وتفقد الوفد المعمل المركزى بالكلية والتعريف بأجهزة المعمل المختلفة وتدريبهم على وحدة (PCR)، يأتى ذلك ضمن البرنامج التدريبى التخصصى الذى ينظمه مركز تدريب المكس على النانو تكنولوجى والبيوتكنولوجى والسماح للأطباء بتنفيذ البرنامج التدريبى والبحثى بالمعمل المركزى.

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