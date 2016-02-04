وزير العدل يفتتح محكمة بأسيوط نهاية الأسبوع المقبل

يفتتح المستشار أحمد الزند وزير العدل محكمة جديدة بمحافظة أسيوط نهاية الأسبوع المقبل، وذلك فى إطار خطة وزارة العدل فى بناء محاكم جديدة وإعادة ترميم المحاكم التى تضررت من الأحداث التى مرت بمصر فى الآونة الأخيرة.

وقال مصدر قضائى، إنه تم التنسيق مع محافظ أسيوط وأن وفدا من وزارة العدل سيصل مع الوزير لافتتاح المحكمة أبرزهم مساعدى وزير العدل للمحاكم وأبنية المحاكم والديوان العام ومساعد أول الوزير.

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