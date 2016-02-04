"السياحة": 500 ألف معتمر أدوا المناسك خلال 3 شهور بزيادة 60%

قال محمد شعلان، رئيس قطاع شركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، إن إجمالى عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم الذى بدأ فى منتصف نوفمبر الماضى، تجاوز 500 ألف معتمراً، بنسبة نمو تصل لـ60%، حيث بلغت الزيادة 129 ألف معتمراً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف "شعلان"، لـ "اليوم السابع"، أن عدد الشركات المنفذة لرحلات العمرة بلغ ما يقرب من 639 شركة سياحية، متوقعاً زيادة أعداد المعتمرين خلال فترة ذروة العمرة" رجب – شعبان- رمضان".

وشدد رئيس قطاع الشركات، على الشركات المنظمة لرحلات العمرة، بالالتزام بالسكن المدرج بالبرنامج الذى تم مراجعته بالوزارة، ومرافقة المشرف للمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالمرضى وكبار السن، عدم الخروج عن المسافة المقررة بالضوابط ، وضرورة الالتزام بخط سير الرحلة ووسيلة النقل، وتسجيل المجموعات لدى البعثة بمكة المكرمة خلال 48 ساعة من الوصول.