"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة 4 درجات كاملة بدءا من الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس ، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية حتى شمال الصعيد مائل للحراة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب شرق البلاد وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين، والأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلي مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية شرقية.

وأكد وحيد سعودى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد بدءا من غد الجمعة إنخفاض 4 درجات كاملة .

وأضاف "سعودى"، فى تصريحات صحفية، أنه سيصاحب ذلك مساءً، تكاثر للسحب المطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وإن كانت خفيفة مع نشاط للرياح مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستوالى انخفاضها مع احتمالات سقوط للأمطار أكثر ونشاط للرياح يوم السبت المقبل، موضحا أنه بصفة عامة الأجواء مهيأة تماما لكافة الأنشطه اليومية.

وحذر سعودى، من الشبوره المائية ومن شدة برودة الطقس ليلا والأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة.

وتابع :"سيحدث اليوم الخميس إرتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلا والعظمى فى القاهرة اليوم 24 درجة".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة الصغرى 11 العظمى 24 الإسكندرية الصغرى 11 العظمى 22 مطروح الصغرى 10 العظمى 20 بورسعيد الصغرى 14 العظمى 22 دمياط الصغرى 14 العظمى 22 بلطيم الصغرى 14 العظمى 22 الإسماعيلية الصغرى 11 العظمى 24 السويس الصغرى 11 العظمى 24 العريش الصغرى 8 العظمى 23 نخل الصغرى 6 العظمى 22 طابا الصغرى 10 العظمى 22 الطور الصغرى 12 العظمى 23 مرسى علم الصغرى 14 العظمى 24 الغردقة الصغرى 16 العظمى 25 شرم الشيخ الصغرى 17 العظمى 24 رفح الصغرى 6 العظمى 22 كاترين الصغرى 2 العظمى 18 سيوة الصغرى 8 العظمى 23 المنيا الصغرى 10 العظمى 25 الفيوم الصغرى 11 العظمى 24 رأس سدر الصغرى 12 العظمى 23 أبوسمبل الصغرى 11 العظمى 28 وسط الدلتا الصغرى 11 العظمى 24 أسيوط الصغرى 10 العظمى 25 سوهاج الصغرى 10 العظمى 26 الأقصر الصغرى 9 العظمى 28 أسوان الصغرى 11 العظمى 29 شلاتين الصغرى 15 العظمى 25 حلايب الصغرى 16 العظمى 23 الوادي الجديد الصغرى 11 العظمى 26 قنا الصغرى 10 العظمى 27 نويبع الصغرى 16 العظمى 25 السلوم الصغرى 9 العظمى 19.