انتبه.. المقلى والعصائر المعلبة تؤثر سلبًا على تركيز الأطفال

تغذية الأطفال بشكل صحى أهم العوامل المساعدة على تنمية مهاراتهم الجسمانية والعقلية، ومع انتشار ثقافة الطعام الجاهز والمعلب زادت العوامل المؤثرة سلبًا على النمو السليم للأطفال.

ويحذر أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم بشدة من تناول الأطفال للمشروبات الغازية، حيث تزيد فرص تعرضهم لهشاشة العظام، والسمنة وترفع من احتمالات إصابتهم بمرض السكرى، كما تؤثر بشكل مباشر على نشاطهم العقلى والبدنى.

ويضيف أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة أن الإسراف فى تناول الطعام المقلى والغنى بالدهون المشبعة أيضًا يمثل خطورة مباشرة على صحة الأطفال ويعرضهم للإصابة بسوء الهضم، ويقلل التركيز ويرفع فرص الإصابة بالسمنة وأمراض الشرايين بين المراهقين.

ويشدد د.طلعت على ضرورة التنبه لبعض المفاهيم الخاطئة وهى تناول العصائر المعلبة، كونها تحوى فيتامينات وعناصر مهمة للطفل، ويؤكد أن تلك العصائر لا تحوى أى فائدة بل تصيب الأطفال بفرط الحركة وضعف الذاكرة وقلة التركيز بجانب نوبات الخمول والكسل بعد تناولها بفترة لا تتجاوز الساعتين، والسبب يرجع لكميات السكر وبدائل السكر المضافة إليها، وكذا المواد الحافظة والملونة التى يعتمد تصنيع تلك العصائر عليها بشكل أساسى وينصح باستبدالها بعصائر الفواكه الطازجة والمحلاة بالعسل الطبيعى.