أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس ٢٢ فبراير من الإسماعيلية

Google+ Print
انطلاق قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس ٢٢ فبراير من الإسماعيلية انطلاق قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس ٢٢ فبراير من الإسماعيلية
قررت جامعة قناة السويس بدء الموسم الجديد لقوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسى الثانى اعتبارا من 22 فبراير الجارى وتستمر حتى 26 إبريل القادم تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور لـ"اليوم السابع"، أن القوافل تشمل تخصصات الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والصيدلة والإرشاد الزراعى والتمريض، مؤكدا أن القوافل ستجوب محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وقال أبور النور إن القوافل ستقدم الكشف والعلاج بالمجان والخاص بمجالات الطب البشرى والأسنان، كما ستقوم بتقديم الدعم الفنى والخبرات من خلال أساتذة الزراعة والطب البيطرى فى الكشف على الحيوانات بالمنطقة وتقديم العلاج والوعى البيئى، وأن القائمين على القوافل من أساتذة الجامعة أصحاب الخبرات ينضم إليهم عدد من المتدربين بالكليات العملية.

وأعلن عمرو كشك مدير عام إدارة مشروعات البيئة عن الجدول الزمنى للقوافل الذى سيبدأ الاثنين 22 فبراير بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية ثم 29 فبراير بقرية الشلوفة بمحافظة السويس تليها قافلة 7 مارس بقرية السعيدية بأبو سلطان بالإسماعيلية ثم يوم 14 مارس، حيث شمال سناء قرية رابعة ببئر العبد ثم 21 مارس قرية جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية تتبعها السويس قرية شندورة يوم 28 مارس ثم 4 أبريل وادى رأس مسلة برأس سدر تليها الإسماعيلية السحارة بأبو عطوة بالإسماعيلية يوم 11 إبريل ثم الإثنين 18 إبريل شمال سيناء حيث مركز نخل، وأخيرا 26 أبريل محافظة جنوب سيناء وادى أبو صويرة برأس سدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365