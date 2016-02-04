انطلاق قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس ٢٢ فبراير من الإسماعيلية

قررت جامعة قناة السويس بدء الموسم الجديد لقوافل الإصحاح البيئى للفصل الدراسى الثانى اعتبارا من 22 فبراير الجارى وتستمر حتى 26 إبريل القادم تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور لـ"اليوم السابع"، أن القوافل تشمل تخصصات الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والصيدلة والإرشاد الزراعى والتمريض، مؤكدا أن القوافل ستجوب محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وقال أبور النور إن القوافل ستقدم الكشف والعلاج بالمجان والخاص بمجالات الطب البشرى والأسنان، كما ستقوم بتقديم الدعم الفنى والخبرات من خلال أساتذة الزراعة والطب البيطرى فى الكشف على الحيوانات بالمنطقة وتقديم العلاج والوعى البيئى، وأن القائمين على القوافل من أساتذة الجامعة أصحاب الخبرات ينضم إليهم عدد من المتدربين بالكليات العملية.

وأعلن عمرو كشك مدير عام إدارة مشروعات البيئة عن الجدول الزمنى للقوافل الذى سيبدأ الاثنين 22 فبراير بقرية الفردان بمحافظة الإسماعيلية ثم 29 فبراير بقرية الشلوفة بمحافظة السويس تليها قافلة 7 مارس بقرية السعيدية بأبو سلطان بالإسماعيلية ثم يوم 14 مارس، حيث شمال سناء قرية رابعة ببئر العبد ثم 21 مارس قرية جلبانة بالقنطرة شرق بالإسماعيلية تتبعها السويس قرية شندورة يوم 28 مارس ثم 4 أبريل وادى رأس مسلة برأس سدر تليها الإسماعيلية السحارة بأبو عطوة بالإسماعيلية يوم 11 إبريل ثم الإثنين 18 إبريل شمال سيناء حيث مركز نخل، وأخيرا 26 أبريل محافظة جنوب سيناء وادى أبو صويرة برأس سدر.