تقديم رائعة المؤلف الألمانى كارل أورف "كارمينا بورانا" فى مكتبة الإسكندرية

تقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية بمشاركة أكثر من 200 مغن وعازف رائعة المؤلف الألمانى كارل أورف "كارمينا بورانا"، والتى تعتبر من أهم وأشهر الأعمال الكورالية العالمية، وذلك يوم الجمعة المقبل على المسرح الكبير فى مكتبة الإسكندرية، والسبت 6 فبراير 2016 فى قاعة إيوارت التذكارية بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

تعد "كارمينا بورانا" واحدة من بين أجمل وأهم الإنجازات الموسيقية فى القرن العشرين، فإنها تخاطب أرقى المستمعين وأبسطهم بإيقاعاتها الموقظة للحواس. واكتسب هذا العمل شعبية واسعة لأنه بسيط فى هارمونيته، ولأن الإيقاع الرئيسى والروائع الموسيقية الأساسية تلهب مشاعر الجمهور، وتحث المستمعين بأن يتجاوبوا على الفور. وتجمع هذه الكانتاتا بين الموسيقى، وغناء الكورس، والسوبرانو، والتينور، والباريتون، وغناء الأطفال.

ويرجع تاريخ تقديم هذه الكورالية العالمية فى مصر إلى أكتوبر عام 1966، حيث تمت دعوة كارل أورف كى يقدم عمله الشهير "كارمينا بورانا" مع أوركسترا القاهرة السيمفونى، ونظرًا للقيمة الفنية لهذا العمل وشهرته فقد تم استخدامه فى العديد من الأعمال الدرامية فى السينما والتليفزيون والإعلانات التجارية مما جعله مألوفًا جدا لدى المستمع المصرى والعربى.

ويشارك فى تقديم "كارمينا بورانا" هذا العام عدٌد كبيٌر من فنانى أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية وكورال أطفال مكتبة الإسكندرية، بالاشتراك مع كورال قيثارة السماء ومصاحبة الصوليستات ماريلين كليمنت (سوبرانو)، وبيرتراند دازين (تينور)، وريتشارد ريتلمان (باريتون).