الزهرى أخطر الأمراض الجنسية.. ينتقل بالعدوى وعلاجه أصعب فى النساء

الزهرى أحد أشهر الأمراض الجنسية، ينتقل بالتعرض للعدوى أثناء الممارسة الجنسية وتكمن خطورته فى أنه كأى مرض جنسى، غالبًا ما يخجل المريض من الكشف عنه، أو استشارة الطبيب المختص وهذا يسمح بانتشار المرض، ويصّعب علاجه.

ويوضح استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى، أهم علامات الإصابة بالزهرى وخطورته وطرق علاجه.

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>علامات الإصابة بالزهرى

>ويرى د.إمبابى أن أعراض الزهرى تختلف بين الرجال والنساء، فتظهر أكثر وضوحًا لدى الرجل، فى شكل خراج صغير على سطح العضو الذكرى، وبالتالى فهو عرض واضح يسهّل من نجاح العلاج فى حالة التدخل المبكر لكن الأمر يزداد تعقيدًا بين النساء، فهذا الخراج لا يظهر على الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، وإنما يكون داخل منطقة عنق الرحم، ما يؤخر تشخيصه خاصة أن ظهور هذا الخراج لا يصاحبه أى شعور بالألم، كما يختفى من تلقاء نفسه فترة قليلة ليبدأ بعدها فى الانتشار بباقى مناطق الجسم مسببًا العديد من الكوارث الصحية، كالتهاب الكبد والطحال.

ولذا ينصح استشارى أمراض الذكورة المرأة بالتحقق دائمًا من منطقة عنق الرحم وعند ملاحظة أى جسم غريب وصلب الملمس، يجب عدم الخجل والتوجه فورًا إلى الطبيب.

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>طرق علاج الزهرى

>ويشير إمبابى إلى أن أهم الطرق العلاجية للقضاء على عدوى الزهرى، تكون تناول جرعات من عقار البنسلين ولكن بنسب دقيقة يحددها الطبيب، تبعًا لشدة الحالة ودرجة انتشار المرض.