ضبط 3 محاولات لتهريب 170 ألف دولار للخارج

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء 3 محاولات لتهريب 170 ألف دولار أمريكى إلى الخارج بما يخالف قانون تدول النقد الأجنبى، لتأثيره على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأوضح مصدر مطلع، أن الخدمات التأمينية اشتبهت فى راكب سورى الجنسية لدى إنهاء إجراءات سفره إلى دبى، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 ألف دولار أمريكى، كما تم الاشتباه فى راكب مصرى متجه إلى الصين وعثر بحوزته على 75 ألف دولار.

وفى السباق ذاته اشتبهت الخدمات فى راكبة خليجية متوجهة إلى الكويت، وتم استدعاء شرطية لتفتيشها وعثر بحوزتها على 55 ألف دولار.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة، مع منح كل راكب 10 آلاف دولار وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة المختصة.