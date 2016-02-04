اليوم.. أشرف الشيحى ومستشار الرئيس يفتتحان "خدمات الحوسبة" بأكاديمية البحث

يفتتح الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور طارق شوقى مستشار الرئيس، أمين المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى بمؤسسة الرئاسة، مركز خدمات الحوسبة السحابية والشبكات الحسابية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الخميس.

وقال الدكتور أشرف الشيحى، فى تصريحات صحفية، إن المركز يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة ضمن مجموعة الخدمات التى توفرها الأكاديمية لمجتمع البحث العلمى فى مصر، ويساعد مصر فى الاستفادة من العلوم الحديثة والمستقبلية ومعالجة البيانات الكبيرة وتخطيط وتشغيل نظام قومى للمعلومات العلمية والتكنولوجية وتنمية شبكات وقواعد المعلومات المتخصصة، وتطوير آليات وسُبل تداول تلك المعلومات وتعظيم الاستفادة منها.